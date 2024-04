‘Progetto Abbracci’ riqualifica il campetto della parrocchia Medaglia Miracolosa al Rione Traiano

Dopo diversi mesi di ristrutturazione, al Rione Traiano i ragazzi possono finalmente tornare in campo. Inaugura mercoledì 24 aprile alle ore 18.30 il campetto della “Parrocchia Medaglia Miracolosa”. Il campo riqualificato rientra nel progetto “Un campo per la vita” ed è parte integrante delle iniziative finanziate e gestite dall’Associazione “Progetto Abbracci” portate avanti con passione e dedizione da Claudio e Giovanna Zanfagna.

Un nuovo importante traguardo, dunque, per l’Associazione che ogni anno promuove iniziative, cene e raccolte fondi con lo scopo di ridonare agli abitanti delle periferie e quartieri difficili della città, aree ludiche dove i giovani possano riunirsi, giocare e stare insieme.

Sarà l’occasione per portare sul campo tanti giovani, bambini e amici che da sempre sostengono l’Associazione nel suo costante lavoro verso una riqualifica delle aree gioco e di incontro di Napoli. Al taglio del nastro con i coniugi Zanfagna, saranno presenti Maura Striano, Assessore all’Istruzione e alla Famiglia e Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli. Con loro anche gli Sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Giovanni Capuano della Kidney srl ed Enzo Sarasso direttore commerciale di Sella SGR.

Progetto Abbracci onlus

L’associazione fondata da Claudio e Giovanna Zanfagna in seguito alla prematura scomparsa del figlio Andrea nel 2014. Da nove anni opera a favore dei più deboli, di chi vive ai margini della società sia in Italia che in Africa sostenendo progetti concreti. “Io Claudio, Giovanna ed Adriano Zanfagna, e tutti i migliori amici di Andrea abbiamo fondato l’Associazione Progetto Abbracci, ispirandoci al nostro caro Andrea volato via ad Atene il 26 maggio del 2014 a seguito di un incidente stradale. La caratteristica fondamentale di tutte le nostre iniziative sarà l’immediatezza, la certezza dei beneficiari e la riscontrabilità oggettiva dei risultati”. In nove anni di attività Progetto Abbracci Onlus ha realizzato opere significative a Napoli e in Africa: nel 2015 e nel 2016 sono state ristrutturate e allestite le medicherie di pediatria del Santobono e dell’Oncologia pediatrica della Università L. Vanvitelli, nel novembre 2016 è stata completata la Scuola elementare/media Andrea Zanfagna nel villaggio Lulamba in Tanzania, regione di Shinyanga. Questo solo per citare alcune delle numerose iniziative e progetti portati avanti nel corso degli anni.