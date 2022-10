Psr Campania, Alta Irpinia e Vallo di Diano: nuova riapertura del bando per le aree pilota

La Regione Campania ha disposto la riapertura del bando della tipologia d’intervento 16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo” – azione B “Attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (Snai) – Realizzazione degli interventi” del Psr.

Con questo bando, dell’importo complessivo di 13,8 milioni di euro, l’Amministrazione regionale finanzia l’implementazione degli investimenti previsti nei progetti Afai – Azienda Forestale Alta Irpinia, Azai – Azione Zootecnia Alta Irpinia e Agire – Agricoltura Innovativa e Resiliente elaborati dai partenariati pubblico-privati delle aree pilota “Alta Irpinia” e “Vallo di Diano” ed approvati nell’ambito dell’azione A della tipologia 16.7.1.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno da parte dei soggetti capofila dei partenariati di Afai, Azai e Agire è fissato al 16 novembre 2022, ore 16.00 (per scaricare la documentazione in formato editabile clicca QUI).

Il bando in questione è stato approvato con decreto dirigenziale n. 149 del 15 marzo 2022 e riaperto, per la prima volta, con decreto dirigenziale n. 255 del 15 giugno 2022, che ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno al 5 settembre scorso.

Successivamente, con decreto dirigenziale n. 343 del 5 settembre 2022, è stato disposto il differimento del termine ultimo per la presentazione delle domande al 30 settembre scorso, ore 24.00.

Il decreto n. 388/2022 ha stabilito la nuova apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno in quanto, come si legge nel provvedimento, “allo scadere dei termini, fissati al 30 settembre 2022, le istanze presentate non hanno assorbito tutta la disponibilità finanziaria stanziata”.

Con la riapertura del bando, la Regione Campania ha inteso dunque offrire alle aree pilota “Alta Irpinia” e “Vallo di Diano” un’ulteriore opportunità “al fine di non rendere vani gli sforzi fin qui profusi e fornire, nel contempo, risposte ai territori ricadenti nelle citate aree supportando le esigenze di crescita del mondo rurale, con particolare attenzione al tessuto agro-zootecnico-forestale campano”.