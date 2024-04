Rai, Roberto Sergio: Intesa con Manfredi e De Luca. Il centro di produzione di Napoli diventerà un polo all’avanguardia

Sul centro di produzione Rai di Napoli “abbiamo un’interlocuzione con il sindaco, che ha dato una straordinaria disponibilità, e anche con il presidente della regione De Luca. Entrambi hanno dato disponibilità a contribuire alla ristrutturazione, o al restauro a seconda di come lo vogliamo considerare perché questa è un’opera d’arte, di questo Centro di produzione. Noi come Rai nel piano investimenti immobiliari che abbiamo previsto abbiamo tenuto conto di questo e intendiamo rendere questo polo il polo all’avanguardia nel Paese”. Lo ha detto Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, oggi a Napoli per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Giovanni Minoli nell’auditorium del Centro di produzione Rai di viale Marconi.