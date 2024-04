Rfi, Strisciuglio: Investimenti per 33 miliardi in Campania, ecco il piano

“Rete Ferroviaria Italiana in Campania ha presentato un piano di investimenti superiore ai 23 miliardi di euro, che comprende infrastrutture per l’Alta Velocità, collegamenti regionali e metropolitani”. Così Gianpiero Strisciuglio, Ad Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) che ha presentato i progetti di innovazione della mobilità a Napoli nel corso del convegno “La Napoli che verrà” all’Unione industriali della città campana. Le ferrovie hanno presentato con FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, agli stakeholder e agli investitori interessati, gli asset di Napoli Porta Est, di cui è stato illustrato il bando internazionale di progettazione, e di Napoli Campi Flegrei con la riqualificazione di queste aree. Napoli Porta Est e Napoli Campi Flegrei rappresentano, dunquie, due grandi opportunità di investimento all’interno della città, in siti con un grande potenziale di sviluppo, ad alta accessibilità e ad alta concentrazione di funzioni strategiche . I siti e le aree interessate dai progetti, infatti, diventano così l’occasione per attuare una trasformazione degli ambiti urbani oggetto di intervento per restituire spazi rigenerati alla collettività, mediante la valorizzazione e la ricucitura urbana del tessuto cittadino. Per quanto riguarda, in particolare, il progetto “Napoli Porta Est” si articolerà sulle aree di dell’ex scalo merci Fs di Corso Lucci e di Porta Nolana. Si prevede la realizzazione di un nuovo hub intermodale in connessione diretta stazione-porto-aeroporto con la contestuale rigenerazione urbana dell’intero ambito cittadino che si estende per circa 180.000 mq. Per l’attuazione del progetto, nel settembre 2023 Regione Campania, Comune di Napoli, Eav, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani hanno sottoscritto un Accordo di Programma che prevede, tra gli altri obiettivi, un concorso di progettazione internazionale per la redazione del Masterplan complessivo degli interventi, ivi compresa la progettazione del nuovo Headquarter della Regione Campania presso l’ex scalo merci. Inoltre, “Rfi – ha spiegato Strisciuglio – sta lavorando a stretto contatto con il Comune di Napoli per riqualificare le stazioni sulla metropolitana Linea 2. Siamo partiti con le prime 4 stazioni, tra cui ad esempio la stazione di Napoli piazza Cavour, per un impegno di 100 milioni di euro, al momento siamo in fase di progettazione e contiamo di aprire i primi cantieri entro il 2024 con l’obiettivo di garantire una migliore accessibilità. Su questo c’è grande sinergia con le altre società del Gruppo FS per consentire l’inserimento delle infrastrutture nei diversi territori e soddisfare le esigenze di mobilità delle singole comunità”.