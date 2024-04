Ricerca, azioni Marie Sklodowska-Curie: Bruxelles stanzia 1,25 mld di euro

La Commissione Ue ha annunciato nuovi bandi per un valore di oltre 1,25 miliardi di euro a sostegno della ricerca nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska-Curie, parte del programma di ricerca e innovazione dell’Ue Horizon Europe. Questi fondi consentiranno lo sviluppo di eccellenti programmi di dottorato e post-dottorato e sosterranno progetti di ricerca e innovazione in collaborazione. Secondo la Commissione il finanziamento sosterrà e darà lavoro a circa 10.000 ricercatori di talento provenienti da tutto il mondo, in tutte le fasi della loro carriera, in progetti di ricerca che coprono tutte le aree della scienza. I ricercatori sostenuti potranno svolgere le loro ricerche acquisendo nuove competenze e sviluppando la loro carriera nell’Ue e oltre.