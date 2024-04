I ‘Biscotti di Castellammare’ tra passato e futuro, martedì al Supercinema l’iniziativa della Pro Loco con la “Bonito-Cosenza”

Pro Loco Castellammare di Stabia, in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “Bonito-Cosenza” pone le basi di una vera e propria azione di promozione territoriale in ambito nazionale di uno dei prodotti tipici ed eccellenze del territorio, ovvero il biscotto.

Grazie al lavoro di sensibilizzazione svolto dal corpo docenti dell’Istituto scolastico cittadino, gli alunni della classe 1D (classe 4.0) hanno partecipato nello scorso mese di novembre al concorso Arte, cultura e sapori del territorio, dal reale al metaverso, attraverso la tecnologia, tenuto presso Città della Scienza di Napoli con la realizzazione di un cortometraggio al quale è stato conferito il premio vincitore del concorso.

Gli alunni, incuriositi dalla storia del biscotto di Castellammare che unitamente alla presenza delle fonti di acque termali rappresentano la tradizione antica e ricca di fascino, si sono documentati in merito alla loro preparazione a al confezionamento e per il quale ancor oggi si utilizzano i colori rappresentativi della città quali il giallo e il blu, creando piccoli avatar, ai quali hanno prestato la loro voce per raccontare la storia del biscotto e del suo territorio.

Negli sfondi hanno utilizzato immagini significative della città, sia dal punto di vista artistico che naturalistico e hanno inoltre realizzato una immagine che li potesse rappresentare tutti nella loro commercializzazione.

La manifestazione che si terrà martedì 30 aprile 2024, presso il Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, si pone l’obiettivo di accendere i riflettori per un possibile percorso comune al fine di una necessaria valorizzazione del prodotto tipico.

Parteciperanno alcune delle storiche aziende di produzione del biscotto, con racconti e aneddoti relativi all’antica arte made in Stabia.

Pro Loco Castellammare di Stabia è rappresentante territoriale dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed è pertanto veicolo di promozione turistica e culturale in ambito nazionale.

Castellammare di Stabia, li 26 aprile 2024