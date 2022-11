Ron DeSantis, è di Castelfranci il nuovo idolo dei repubblicani statunitensi

“E’ un onore per il paese, per qualche giorno ci sentiamo più alti di qualche centimetro”. Così Generoso Cresta, sindaco di Castelfranci (Avellino), commentando all’Adnkronos l’affermazione alle elezioni governative della Florida del repubblicano Ron DeSantis, la cui trisavola era originaria proprio del piccolo comune irpino. Un legame ormai lontanissimo nel tempo: fu nel 1917, oltre un secolo fa, che Luigia Colucci partì da Castelfranci ed emigrò negli Stati Uniti d’America. “Abbiamo chiesto in giro nel paese se ci fosse ancora qualche parente – racconta il sindaco Cresta – ma non abbiamo avuto riscontri, anche se qui di Colucci ce ne sono parecchi. Ma chi poteva aver conosciuto la sua trisavola ormai è deceduto da tempo. Gli eredi di quella generazione di emigranti hanno perso i contatti con i paesi d’origine, a differenza di chi è emigrato negli anni ’60 o ’70 che ancora ritorna qui ogni tanto”. I successi della carriera politica di Ron DeSantis, considerato un potenziale candidato del Partito Repubblicano alle elezioni presidenziali del 2024, riportano comunque l’attenzione sulla piccola Castelfranci: “Per noi è un onore e un piacere – spiega Cresta – almeno per qualche giorno abbiamo un’occasione per dare un po’ di visibilità in più al nostro paese e alla nostra comunità. Qui in Alta Irpinia, ma un po’ in tutto l’Appennino, siamo piccole comunità in via d’estinzione. Forse in passato abbiamo sbagliato politica noi come amministratori locali, guardando troppo ognuno al proprio campanile, oggi invece c’è un discorso di unità con il ‘progetto pilota’. Ci auguriamo che questa crisi finisca presto e che ci si ricordi di più delle aree interne”.