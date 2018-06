Russia, Monnalisa apre a Mosca in Leninsky Prospekt

Taglio del nastro per Monnalisa, leader nel settore dell’abbigliamento di fascia alta per bambini, per il bellissimo store in Leninsky Prospekt, una delle principali arterie di Mosca – nei pressi di Gorky Park. Lo spazio è articolato in un ampio negozio su strada, con 4 vetrine, e uno showroom al primo piano, entrambi connotati da pavimenti floreali, quinte in romantica tappezzeria, arredi con morbide volute e lampadari scenografici. Salgono così a 4 i negozi diretti nella cosmopolita capitale della Russia, dopo l’apertura dei centralissimi monobrand di Crocus e Europeisky e quella presso l’ Outlet Village di Vnukovo, nei pressi dell’omonimo aeroporto. L’operazione rientra nella politica di sviluppo internazionale che è tra gli obiettivi principali che Monnalisa persegue nel percorso verso la quotazione in Borsa su AIM, prevista entro la metà del mese di luglio 2018.