ICare2, borse di studio per la ricerca sul cancro

C’è tempo fino al prossimo 25 giugno “iCare-2”, un nuovo bando per borse di studio internazionali dedicate alla ricerca sul cancro. Cofinanziato dalla Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc) e dalla Commissione Europea attraverso l’azione Marie Sklodowska-Curie di Horizon 2020, iCare-2 è un programma che finanzia tre tipi di fellowship destinate a ricercatori esperti (con dottorato o con almeno 4 anni di esperienza full-time in ricerca). In particolare, il programma finanzierà complessivamente 15 borse di studio, suddivise in tre tipologie: Outgoing Fellowships, per ricercatori che abbiano lavorato in Italia per più di tre anni, interessati a un’esperienza di ricerca in una istituzione scientifica fuori dall’Italia; Incoming Fellowships, per ricercatori non italiani, interessati a un’esperienza di ricerca in una istituzione italiana; Reintegration Fellowships, per ricercatori italiani che hanno lavorato fuori dall’Italia per almeno due anni negli ultimi tre anni, che siano interessati a tornare a lavorare in una istituzione italiana.I proponenti sono liberi di scegliere l’istituto di destinazione e l’argomento della loro ricerca, purché sia nell’ambito della ricerca sul cancro.