Sace, 475 mln alle Pmi per investire in Messico. Letizia Magaldi (Aemi): CI sono potenzialità di crescita enormi

Si rafforzano le opportunità di investimento in Messico per le imprese italiane. Nell’ambito del Programma Push Strategy, Sace ha infatti garantito un finanziamento di 475 milioni di euro erogato da un pool di Banche in favore del Ministero delle Finanze del Messico per supportare, nell’arco del quadriennio 2022-2025, il piano di sviluppo da 407,5 miliardi di dollari del Governo.

“Si tratta di una operazione strategica di grande importanza che permetterà alle Pmi italiane di esplorare nuove opportunità di business e di partenariato tecnologico in Messico” ha sottolineato Letizia Magaldi, presidente di Aemi – Associazione Economica del Messico in Italia, nel corso del webinar “Mexico: new business opportunities in the Infrastructure and Water treatment sectors” promosso oggi, giovedì 16 febbraio 2023, da Sace. “Le potenzialità di crescita sono enormi – ha continuato Letizia Magaldi -. L’Italia ha 20 Regioni e il Messico ha 32 Stati, le occasioni di scambio tecnologico e di cooperazione tra aziende per promuovere lo sviluppo industriale sono tantissime”.

Aemi collabora con Sace e supporta le attività di business matching per mettere in contatto le entità del Ministero delle Finanze messicano con le Pmi italiane nei settori industriali individuati dal Governo messicano. Nel corso dell’incontro sono state illustrate nel dettaglio le potenziali opportunità di business per le Pmi italiane con Banobras, la banca statale messicana per lo sviluppo.

Hanno partecipato al webinar Luigi De Chiara, Ambassador of Italy to Mexico, Cristiana Pace, (International Affairs-Confindustria), Jenaro Laris Vazquez, Head of Mexico Office – Sace, María del Carmen Bonilla Rodríguez, Head of the Debt office – Secretaría de Hacienda de Crédito Público, Luis Alberto Ampudia Pinal, Project Information Director – Banobras, Letizia Magaldi, Chairman – Aemi, Guillermo Luna, Director General Isocindu Mexico – Manni Group, Umberto D’Agostino, Sales Manager – Magaldi Group, Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director Green & Technology Division – Italian Exhibition Group.

Verso la Camera di commercio italo-messicana

Nata nel 2020 con l’obiettivo di consolidare ed estendere i legami industriali, commerciali, culturali, turistici, scientifici e accademici tra i due Paesi, l’Aemi oggi conta 65 membri ed è presieduta da Letizia Magaldi, vice presidente Magaldi Power. Tra le aziedende ad aver di recente aderito ad AEMi ci sono: Roadhouse SpA, Baglioni Hotels SpA, Marcegaglia Carbon Steel SpA, Banca Akros. Il Presidente Onorario è l’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda. Negli ultimi anni sono stati avviati progetti di scambio in ambito tecnologico, sanitario e alimentare.

Oggi in Italia sono 39 le Camere di Commercio Estere. AEMI ha avviato iter di formalizzazione per la costituzione di una Camera di Commercio del Messico in Italia, la CaMexItal.



Italia-Messico: dati economici e commerciali

Con circa 130 milioni di abitanti e un Pil pari a 3mila miliardi di euro, il Messico è la seconda economia in America Latina, la 15esima potenza economica mondiale e rappresenta il quarto mercato di destinazione dell’export italiano nelle Americhe e il 29° nel mondo. L’Italia è il terzo partner commerciale del Messico nei paesi dell’UE e il 12° a livello globale, conta circa 1800 imprese nel territorio messicano per più di 60mila posti di lavoro. Attualmente circa 60 aziende messicane operano in Italia. La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) indica il Messico come uno dei tra i più attrattivi per investimenti esteri a livello globale. Circa 2/3 delle esportazioni dell’Italia sono costituite da macchinari industriali. Seguono metalli di base, prodotti in metallo e prodotti chimici. L’ascesa della classe media messicana ha creato crescenti opportunità per le imprese specializzate in arredamento, abbigliamento, calzature, gioielleria, alimentari e bevande. Dal Messico l’Italia importa soprattutto apparecchiature elettroniche, macchinari e prodotti chimici.

Nel 2020 è stato raggiunto l’accordo sul testo del nuovo Accordo Globale tra Unione Europea e Messico, ratificato nel 2021. La parte commerciale dell’intesa prevede per la prima volta la liberalizzazione del settore agroalimentare, l’eliminazione di numerosi ostacoli agli scambi e il riconoscimento di 340 denominazioni di origine europee, con importanti benefici per le esportazioni italiane. Nel 2020 è inoltre entrato in vigore l’accordo USMCA tra Stati Uniti, Messico e Canada che intensifica ulteriormente l’integrazione del Messico del mercato produttivo nordamericano e nei canali preferenziali di scambio commerciale. L’accordo, in aggiunta alla posizione geografica e al costo della manodopera, consolida il Messico come paese ideale per investimenti produttivi e l’esportazione di prodotti verso l’America del Nord e l’America Latina.