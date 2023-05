Salute e prevenzione, venerdì infermieri in piazza a Napoli

In occasione della Giornata internazionale dedicata alla professione, l’Ordine degli infermieri di Napoli promuove un’iniziativa di prevenzione, screening e educazione sanitaria tra la gente. Venerdì 12 maggio, dalle 10 alle 16, con il patrocinio morale del Comune di Napoli e dell’Assessorato municipale alla Salute, saranno allestiti in piazza Carità dei gazebo presso i quali sarà possibile la rilevazione gratuita dei parametri vitali, eseguire test di dosaggio glicemico e hiv, effettuare ecografie per tutela patrimonio venoso, prendere parte a dimostrazione pratiche di disostruzione vie aeree e Rcp. Uno speciale stand sarà allestito per illustrare le attività del Cives e per la promozione di screening e vaccinazioni.

Uno speciale Open Day e incontro con i neo laureati è previsto poi presso la sede dell’Opi Napoli. “Non c’è modo più efficace ed eticamente degno di celebrare la giornata internazionale dell’infermiere stando tra i cittadini per promuovere la cultura della salute e della prevenzione”, ha detto Teresa Rea, Presidente Opi Napoli nel presentare l’iniziativa. “Ringrazio quanti hanno reso possibile questo evento – ha aggiunto – e in modo particolare l’assessore comunale Vincenzo Santagada per sua particolare disponibilità a portare la salute tra la gente”.