Si rinnova il Premio Napoli, pubblicato il bando: in concorso anche testi musicali e fumetti

È stato pubblicato il bando dell’edizione 2024 del Premio Napoli, la 70/a: le tre categorie da quest’anno sono narrativa e saggistica, poesia e testi musicali pubblicati, graphic novel e fumetti. Le opere possono essere scritte in lingua italiana o tradotte in italiano e devono essere state pubblicate nel periodo dall’1 marzo 2023 al 31 marzo 2024. I libri concorrenti dovranno rispettare il tema “Racconti del Mediterraneo”, vale a dire opere di autori che provengono dai Paesi dell’area mediterranea o che parlano del Mediterraneo. I lettori hanno un nuovo compito: sono loro ad avere la facoltà di segnalare, direttamente sul sito della Fondazione Premio Napoli (www.premionapoli.it), non più di 2 titoli per ciascuna delle sezioni istituite entro e non oltre il 15 maggio. Entro lo stesso termine, anche le case editrici e le case discografiche possono segnalare non più di 2 titoli per sezione. Ciascun componente della giuria deve indicare non più di 2 titoli per ciascuna delle sezioni istituite, entro il termine del 15 maggio. La giuria tecnica sceglierà entro luglio 5 opere delle 3 sezioni (2 per la prima e seconda categoria, 1 per la terza). Le opere prescelte, per ciascuna delle 3 sezioni, sono tutte vincitrici e non saranno sottoposte al giudizio della giuria popolare; gli autori delle opere vincitrici andrà un premio in denaro di 3000 euro. I premi saranno consegnati nel corso della cerimonia che si terrà a Napoli a dicembre. La giuria è composta da Mirella Armiero, Silvia Ballestra, Sergio Brancato, Emanuele Bosso, Alfredo Contieri (vice presidente), Maurizio de Giovanni (presidente), Sabrina Efionayi, Chiara Ghidini, Antonio Gnoli, Davide Grossi, Alfredo Guardiano (coordinatore), Eugenio Lucrezi, Ermanno Paccagnini, Monica Ruocco, Sara Scarafia, Igiaba Scego, Stefano Valanzuolo, Maria Laura Vanorio, Paola Villani, Massimiliano Virgilio.