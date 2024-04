Teatro San Carlo, per il Maggio dei monumenti concerto al tramonto sul monte Echia

In occasione del Maggio dei Monumenti 2024 il Teatro di San Carlo propone “Napoli al tramonto”, un concerto aperto al pubblico nell’ambito del programma “Il San Carlo per la città”, un’iniziativa con cui il Comune di Napoli, il Teatro San Carlo e la Città Metropolitana intendono celebrare la restituzione ai napoletani e ai turisti di uno spazio importante come quello di Monte Echia. Questo promontorio meraviglioso a Pizzofalcone, che si staglia tra il golfo di Napoli, il borgo di Santa Lucia, la conca di Chiaia e l’isolotto di Megaride, vedrà protagonista l’Orchestra del Teatro di San Carlo, diretta da Maurizio Agostini, mercoledì 29 maggio alle ore 19, con un concerto omaggio alla musica napoletana che si terrà accanto ai resti della grande villa di Licinio Lucullo, dove si potrà ammirare una delle vedute più belle del golfo di Napoli. Una breve presentazione della Presidente di Marevivo Rosalba Giugni sul valore del mare precede l’esibizione dell’Orchestra, con interessanti riflessioni sullo spunto del Maggio dei Monumenti 2024 che declina il tema dell’acqua. Sul Monte Echia, dove traeva origine la sorgente di “acqua suffregna”, il Teatro di San Carlo renderà omaggio allo straordinario patrimonio di canzoni napoletane attraversando cinquant’anni di storia.