Technology Forum Campania: innovazione e ricerca al Sud, ecco le prossime sfide

Ieri e oggi si è tenuta a Napoli la sesta edizione del Technology Forum Campania, piattaforma di discussione e confronto realizzata da Regione Campania e The European House – Ambrosetti ed occasione di confronto tra gli attori pubblici e privati, che mette al centro il contributo dell’innovazione e della ricerca per il rilancio della Campania e di tutto il Mezzogiorno.

L’iniziativa si è aperta con una sessione di anteprima il 30 novembre sul tema della mobilità del futuro e l’incontro tra domanda e offerta di innovazione e si è chiuso il 1° dicembre con un dibattito sull’ecosistema della ricerca e dell’innovazione in Campania e la presentazione del Position Paper “La Campania verso il futuro: le risposte dell’ecosistema alle sfide della ricerca e dell’innovazione”, contenente gli indirizzi di sviluppo del territorio e le relative azioni e policy attuative, con approfondimenti su Scienze della Vita, Aerospazio, Agritech ed Economia Circolare.

“Nel Position Paper di quest’anno sono stati approfonditi 4 cantieri tematici nei quali la Campania ha avviato progetti-bandiera trasformativi: scienze della vita, quantum technologies, mobilità sostenibile, agritech e sostenibilità – ha affermato Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti, presentando le principali risultanze del Position Paper -. Il PNRR può rappresentare un’opportunità senza precedenti per sviluppare le filiere strategiche della Campania e i progetti bandiera: abbiamo sviluppato un modello per valutare gli impatti strutturali del PNRR sulla crescita della Campania. Tali impatti potranno incidere sulla crescita della Regione Campania per un prolungato orizzonte temporale con un aumento duraturo del tasso di crescita medio del PIL della Campania: assumendo che questo effetto vada a ridursi in un decennio, al 2036 il differenziale di PIL sarebbe del +16,1%”.

“Il posizionamento dell’Ecosistema della Ricerca e dell’Innovazione – ha osservato Valeria Fascione – assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup, Regione Campania – si conferma dinamico, aperto e attrattivo. L’impegno della Giunta Regionale in questi anni è stato assicurare un impiego delle risorse pubbliche integrato e lungo traiettorie strategiche di lungo periodo, che hanno consolidato il nostro territorio come contesto in grado di stimolare gli investimenti pubblici e privati. Assieme all’ecosistema R&I abbiamo inteso sfruttare al meglio le opportunità che offrono il PNRR e i Fondi Europei presidiando gli ambiti chiave: dalla Digitalizzazione alla Transizione Ecologica, fino al Capitale Umano e alle Competenze Digitali. In questo senso il Technology Forum Campania è diventato in sei anni un asset strategico di accelerazione del nostro ecosistema Ricerca e Innovazione, dalla duplice valenza. Da un lato, infatti, abbiamo costruito un percorso che amplifica le conoscenze e mette a sistema gli obiettivi e le traiettorie di crescita, dall’altro, grazie al Position Paper annuale, abbiamo uno strumento di analisi e valutazione delle nostre policy e del grado di maturazione e competitività del territorio campano”.

“La Campania – sottolinea Gianluigi Traettino – Presidente, Confindustria Campania; Presidente, Titagarh Firema; co-founder Gruppo Landolfi e Traettino – si posiziona al settimo posto a livello nazionale e al primo tra le regioni del Meridione per spesa in ricerca e sviluppo in valori assoluti. Negli ultimi otto anni c’è stata una crescita molto importante, grazie ai numerosi progetti virtuosi che hanno coinvolto sia attori pubblici che grandi aziende private come il Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, che ha portato alla nascita della Apple Academy, un esempio di innovazione a livello nazionale e internazionale. Bisogna puntare su ricerca e innovazione e investire nel digitale: sono questi i punti cardine su cui deve scommettere il Mezzogiorno d’Italia per cogliere al volo l’occasione storica che stiamo vivendo, con i fondi del Pnrr che possono dare una spinta determinante alla ripresa. In questo senso, Napoli e la Campania si candidano a essere motori di questo processo. Dobbiamo rafforzare sempre di più il rapporto tra pubblico e privato, tra le imprese e le università e i centri di ricerca, per formare nuove figure professionali, indirizzandoci verso modelli di business innovativi”.

Il percorso di lavoro del 2022 è stato articolato in 2 riunioni tematiche: la prima il 28 settembre a Salerno presso la Fondazione Ebris dal titolo “La roadmap dell’innovazione e della ricerca nelle Life Sciences: il contributo del sistema – Campania”; la seconda riunione si è tenuta il 7 novembre a Napoli presso l’Apple Developer Academy dal titolo “La nuova sfida delle Quantum Technologies per l’ecosistema dell’innovazione e della ricerca campano”. Le due riunioni e il Forum hanno coinvolto complessivamente circa 500 partecipanti (in fisico e in digitale) e 57 relatori (locali, nazionali e internazionali).

Il Position Paper fa il punto sui numeri dell’ecosistema dell’innovazione campano e rendiconta alcune progettualità avviate in ambito regionale.

L’ecosistema accademico

Le Università campane si contraddistinguono per una formazione di eccellenza che ha portato alla nascita di numerose startup innovative e importanti spin-off, resa possibile anche grazie a un percorso di affiancamento del sistema-Impresa al sistema accademico.

La Regione si posiziona al 2° posto in Italia per numero di iscritti all’Università, con un totale di 234,7 mila studenti nel 2021: la crescente attrattività negli ultimi anni è frutto anche dell’apertura di nuovi- corsi di laurea all’avanguardia e alle sinergie create con il sistema delle imprese, soprattutto con la case history delle Academy. Questi risultati hanno consentito alla Regione di migliorare il saldo migratorio degli studenti del 7,3% tra il 2016 e il 2020, anche se ancora oggi è leggermente negativo. Tra le aree di miglioramento resta la predisposizione di servizi per la vita degli studenti (come, ad esempio, alloggi e accoglienza) d’avanguardia e in linea con i più alti standard europei.

L’ecosistema della ricerca

La Campania si posiziona al 1° posto nel Mezzogiorno e al 7° posto a livello nazionale per investimenti in Ricerca e Sviluppo con un valore di 1,4 milioni di Euro (+7,7% tra il 2016 e il 2020), e 1° nel Mezzogiorno per incidenza degli investimenti in Ricerca e Sviluppo sul PIL pari all’1,3% (valore in costante crescita rispetto al 2016, in cui la quota era pari all’1,2%). Tuttavia, in questo indicatore la Campania risulta ancora nettamente al di sotto rispetto alla media italiana (1,5%).

La Regione è anche 1° nel Mezzogiorno per numero di ricercatori nel 2020 (14,9 mila, pari al 7% del totale nazionale), registrando la 3a crescita più elevata d’Italia in questo indicatore (+21% tra il 2016 e il 2020).

L’ecosistema dell’innovazione

La Campania è 1° posto nel Mezzogiorno per numero di brevetti depositati (con un totale di 2.782 tra il 2010 e il 2020), 3° posto in Italia per numero di startup innovative, con un totale di 1.400 circa (il 10% del totale nazionale) e per numero di incubatori certificati – attualmente 6 con copertura di tutte le province – e 2° per tasso di crescita delle startup innovative nel biennio 2020-2021 (+17,6%). Ad accrescere la capacità innovativa del territorio, è recente l’avvio di due acceleratori della rete nazionale di Cassa Depositi e Prestiti che supporteranno startup e spin off nei settori della digital health e dell’economia circolare. La Campania è la 1a Regione in Italia per imprenditorialità giovanile, con il 7,7% di titolari di imprese individuali under-30 (vs. 5,6% media Italia).

Manifattura e high-tech

La Campania è di fatto la locomotiva industriale del Sud Italia: produce il 32,4% del Valore Aggiunto della manifattura meridionale. Nel quinquennio 2017-2021, la Regione ha registrato la 3a crescita più elevata delle esportazioni manifatturiere pari al 23,2% (vs. 14,4% media Italia), evidenziando una forte propensione all’internazionalizzazione delle imprese. La crescita delle esportazioni campane è trainata anche dal contributo dei settori ad alta tecnologia, che pesano circa il 45% del totale nel 2021.

Scienze della Vita

La Campania si posiziona tra le Regioni maggiormente all’avanguardia nelle Scienze della Vita. Gli addetti del settore farmaceutico sono più che raddoppiati tra il 2016 e il 2021 (+105%), superando di 100 punti percentuali la crescita media italiana (1.863 addetti diretti che diventano 4.075 se si considera l’indotto), mentre le esportazioni sono passate da 931 milioni di Euro nel 2017 a 2,1 miliardi di Euro nel 2021. Nel campo delle biotecnologie la Campania ha, inoltre, incrementato il numero di imprese del 69% tra il 2015 e il 2020 (vs. 14% media Italia), arrivando a pesare per il 36,9% del totale di tutte le imprese biotech presenti nelle Regioni del Mezzogiorno (59 imprese, pari al 7,5% del totale nazionale). La Campania si posiziona al 1° posto nel Mezzogiorno e al 4° posto a livello nazionale per numero di docenti universitari e ricercatori nelle Scienze della Vita al 2021 (1.565 persone).

Mobilità sostenibile

La Campania ha intrapreso un percorso per modernizzare la filiera della mobilità, alla luce delle numerose trasformazioni in atto, legate soprattutto alla transizione green e digitale. In particolare, la Regione ha avviato progetti che rispondono alle mutate esigenze degli utenti di adottare innovazioni tecnologiche e di servizio e nuove modalità di trasporto alternative, promuovendo il concetto di “sharing mobility”. Tra le progettualità promosse in ambito regionale si segnala la costruzione della Nuova Dorsale Infrastrutture ITS, con la quale la Regione Campania realizzerà la più grande rete digitale di proprietà regionale, il progetto Intelligent Trasportation System della Campania (ITS’C), finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato d’infrastrutture tecnologiche, applicato a tutti i comparti della mobilità regionale e unico in Italia grazie alla sua elevata estensione territoriale e il numero di soggetti coinvolti, e il progetto MaaS4Naples, che è risultato il più apprezzato tra i progetti presentati nell’ambito del bando PNRR sulla mobilità sostenibile. Nei sotto-segmenti della mobilità uno dei settori maggiormente promettenti è rappresentato dall’Aerospazio, che conta 308 imprese, pari a circa l’8% delle imprese attive sul territorio nazionale. L’export della filiera dell’aerospazio in Campania vale 1,8 miliardi di Euro, pari al 14% del totale delle esportazioni regionali.

Agritech ed economia circolare

Negli ultimi anni, la filiera agroalimentare sta attraversando una fase di forte trasformazione, attribuendo sempre maggior peso ai concetti di sostenibilità e innovazione tecnologica. Questi due fenomeni sono oggi centrali per garantire la sostenibilità e la competitività nel medio-lungo periodo del settore in Italia e in Campania. la Campania rappresenta la 6a economia nazionale per Valore Aggiunto del settore agroalimentare nel 2019, generando 4.443 milioni di Euro, pari al 4,5% del Valore Aggiunto generato dalla Regione.

La Campania è al 1° posto nel Mezzogiorno per Valore Aggiunto generato dalla Bioeconomia (6 miliardi di Euro), al 1° posto nel Mezzogiorno e al 5° posto in Italia per export agroalimentare (3,5 miliardi di Euro), al 1° posto nel Mezzogiorno e al 4° posto in Italia per Eco-investimenti in prodotti e tecnologie green (36,1 milioni di Euro), al 1° nel Mezzogiorno e al 4° posto in Italia per incidenza della produzione di bioenergia sul totale della produzione energetica (oltre il 9,0% del totale). Grazie al suo ruolo da capofila in questa filiera, la Campania è diventata la sede del Centro Nazionale per lo sviluppo delle Nuove Tecnologie in Agricoltura.

Quantum Technologies

Queste nuove tecnologie rappresentano un fattore abilitante per tutti i settori strategici della Campania descritti nelle precedenti sezioni, diventando protagoniste di numerose iniziative regionali, che hanno posto la Campania in prima linea su questa sfida tecnologica. Le Quantum Technologies trovano oggi applicazioni in diversi settori (Scienze della Vita, chimica, automotive, aerospazio, servizi finanziari, ecc.) e stanno assumendo una crescente importanza in Europa, grazie al progetto Quantum Flagship, che rappresenta la terza iniziativa di ricerca e innovazione su larga scala finanziata dall’Unione Europea. In un contesto in cui l’Italia vuole porsi come capofila di questa filiera, tramite la nascita del Centro di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing e alla possibilità di ospitare uno dei 6 computer quantistici europei, la Campania è una delle Regioni “first mover” nel settore, con importanti progettualità già avviate. Tra queste è possibile trovare la 1a Quantum Computing Academy in Italia, un corso di laurea magistrale in Quantum Science and Engineering, un Dottorato in Quantum Technologies (l’unico in Italia interamente dedicato a questa disciplina, insieme ai corsi di Trento e Pavia) e il Superconducting Quantum Computation Lab, il 1° laboratorio in Italia a realizzare una sperimentazione di architetture di calcolo quantistico basato su qubit superconduttivi.

La nuova Programmazione regionale e il Pnrr

La nuova direzione delineata dalla Regione Campania per lo sviluppo dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione si inserisce nel quadro più ampio della nuova programmazione nazionale ed europea, che trova rispettivamente nel PNRR e nel Next Generation EU i principali strumenti di contrasto alla crisi economica scaturita a seguito della pandemia da COVID-19. Il PNRR italiano ha un valore complessivo 235,1 miliardi di Euro e mette al centro delle sue 6 missioni giovani, donne e Sud, promuovendo costantemente un approccio green e digitale. Di queste risorse circa il 40% sarà destinato al Mezzogiorno, in quanto il fine ultimo degli interventi previsti è quello di ridurre le disparità territoriali. Secondo il modello sviluppato da The European House – Ambrosetti, l’impatto strutturale del PNRR potrà abilitare un aumento duraturo del tasso di crescita medio del PIL della Campania tra il 2026 e il 2036, con un differenziale di PIL del +16,1% (contro una media italiana dell’11,0%) nel 2036, ovvero circa 20 miliardi di Euro in più rispetto allo scenario senza investimenti strutturali del PNRR. La RIS3 (Strategia di Specializzazione Intelligente) Campania 2021-2027 si allinea agli obiettivi delineati nel PNRR italiano, facilitando la possibilità per l’ecosistema regionale di accedere ai fondi nazionali previsti nel campo dell’innovazione. Nello specifico, la nuova programmazione regionale vuole rafforzare e potenziare il sistema della ricerca e innovazione per le transizioni green e digitali, stimolare la diffusione dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale e dei servizi campano e promuovere l’apertura e lo scambio verso partnership e collaborazioni nazionali e internazionali (Open Innovation), ripartendo le azioni previste sui 3 driver fondamentali dell’innovazione: Capitale Umano, Trasferimento Tecnologico e Ricerca e Innovazione.

Tutti i materiali sul sito: https://www.ambrosetti.eu/scenari/technology-forum-campania/