Tennis, Alcaraz rinuncia anche al torneo di Barcellona

Roma, 14 apr. (askanews) – Carlos Alcaraz non sarà in campo all’ATP 500 di Barcellona che aveva vinto lo scorso anno. Dunque lo spagnolo perderà altri 500 punti in classifica alla fine del torneo. L’annuncio arriva direttamente dal profilo social del Barcelona Open Banco Sabadell, il secondo evento più prestigioso organizzato in Spagna. Ha preso il suo slot in tabellone Fabian Marozsan, l’ungherese che l’anno scorso l’aveva sorpreso agli Internazionali BNL d’Italia.

Finora Alcaraz ha vinto 15 delle 19 partite giocate nel 2024, in cui ha conquistato a Indian Wells il suo quinto titolo in un Masters 1000 in carriera. Ora il suo obiettivo è tornare in campo a Madrid dove ha vinto le ultime due edizioni del torneo.

Il maiorchino, che tornerà in campo a Barcellona e affronterà Cobolli al primo turno, ha alzato il trofeo 12 volte (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, e 2021). Dal 2017 gli è stato intitolato il Centrale del club.