Thailandia, made in Italy in vetrina alla fiera “Food and Hotel”

Bellavita Expo annuncia la nuova partnership con la Thai-Italian Chamber of Commerce per la promozione delle eccellenze dell’agroalimentare italiano alla fiera “Food and Hotel Thailand” dal 9 al 12 Settembre 2020. Tra i principali obiettivi della Thai-Italian Chamber of Commerce c’è la promozione del “Made in Italy” in Thailandia, e nel Sud-Est Asiatico, nonché lo sviluppo della cooperazione reciproca tra i due paesi in ambito economico. Bellavita Expo, attraverso una collaborazione ormai consolidata con “Food and Hotel Thailand” – la principale fiera commerciale nei settori dell’ospitalità e della gastronomia in Thailandia e nel Sud-Est Asiatico, riesce a mettere in mostra i migliori prodotti di food and beverage italiani per oltre 29.000 professionisti del settore. In questa prospettiva, la nuova partecipazione con la Thai-Italian Chamber of Commerce si pone l’obiettivo di rafforzare il supporto delle attività per i produttori Italiani – sia piccoli artigiani che brand iconici – posizionando Bellavita Expo come punto di riferimento strategico nel Sud-Est Asiatico.

“Sono davvero grato per questa fantastica sinergia e sincronia che è stata stabilita in questo accordo. Il settore Agri-Food si conferma come uno dei settori chiave per la nostra economia. L’export alimentare nel 2019 ha raggiunto la cifra di 35.2 miliardi di euro, rappresentando il 24,3% del totale delle esportazioni del paese. Se aggiungiamo anche l’export agricolo raggiungiamo la cifra di oltre 43 miliardi di euro. Bellavita si pone l’obiettivo di educare i buyer stranieri ai prodotti tipici delle nostre regioni, partendo dal territorio, passando per il prodotto e arrivando infine al produttore. Con la crescita del settore alimentare e dell’ospitalità in Thailandia, credo che con la Camera di Commercio offriremo opportunità eccezionali alle imprese Italiane di scambiare le proprie conoscenze con professionisti del settore, promuovendo le loro imprese sul territorio.” Ha dichiarato Aldo Mazzocco, CEO di Bellavita, al momento della firma della partnership.