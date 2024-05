Troppo turismo, Capri rischia di affogare. Atex, appello ai candidati sindaci

Dal Consiglio direttivo dell’Atex di Capri riceviamo e pubblchiamo il seguente appello ai candidati sindaci dell’isola

di Sergio Fedele*, Graziano D’Esposito **

Atex Isola di Capri ha elaborato una serie di proposte che presenterà alla futura Amministrazione di Capri, sperando di poter instaurare un confronto propositivo e metodologico.

Ci permettiamo, in questa campagna elettorale, di evidenziare a tutti i candidati una metafora molto cara alla nostra associazione che è importante recepire per affrontare una delle maggiori priorità: la regolamentazione del turismo.

Il Turismo è come un fiume che porta enormi benefici ai territori che bagna.

Ma quando arriva la “piena” se non si sono costruiti gli argini e non è stato pulito il fondale, il fiume diventa devastante con inondazioni che provocano danni enormi.

Il Turismo va protetto e regolamentato con misure precise che abbiano la funzione di arginare le onde anomale dell’ overtourism.

Noi saremo sempre disponibili a collaborare con il futuro Sindaco.