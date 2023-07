TT Summer, la lezione di Konstantin Karin a Rapallo

di Massimiliano Craus

Anche l’estate coreutica di Rapallo volge al termine, e come tutte le esperienze lasciano ricordi indelebili e fatica grondante di sudore. Del resto luglio è un mese afoso e Tersicore non conosce i mezzi termini, sin dalla Grecia classica a cui si torna con la mente e con il cuore. Ed a Tersicore la direzione artistica della TT Summer ha guardato con ammirazione e passione, ovvero a quel repertorio classico fatto di punte, pas de deux e repertorio a cui si tiene tanto in casa Tassara! Proprio come la pensano i fratelli della danza Martin ed Elvis Nudo che dal Teatro Alla Scala hanno spiccato il volo verso le oasi felici della danza. Passando certamente per Rapallo, loro terra natia, dove sono stati davvero protagonisti in scena e dietro le quinte per la TT Summer diretta con abnegazione e passione da Tatiana Tassara.

“Anche oggi i ragazzi della TT Summer hanno lavorato sodo applicandosi con passione in tutte le lezioni – spiega la direttrice artistica Tatiana Tassara – e sono felici di danzare la coreografia di moderno proposta da Konstantin Karin. Hanno altresì potuto esercitarsi su pirouettes in parallelo e salti d’effetto, che solo una solida tecnica classica può permettere. Non a caso il maestro Konstantin proviene dalla rinomata Accademia Vaganova di San Pietroburgo, dove ha completato i suoi studi per poi lavorare per grandi compagnie, fino all’insegnamento presso la Finnish Academy. Il maestro, con la sua simpatia, è riuscito a conquistare i giovani talenti che, nonostante la fatica e le numerose lezioni svolte nella giornata, non hanno mai smesso di sorridere durante le numerose diagonali di coordinazione, divertendosi e riprovando le combinazioni fino a quando non sono risultate perfette”. Repertorio, passo a due, tecnica di punte e tantissima danza classica con anche più di una sterzata verso il repertorio moderno. Ecco la ricetta pensata e proposta da Tatiana Tassara ai suoi giovani con un cast importante ed abituato a lavorare con talenti di ogni dove. Proprio come la platea della TT Summer, così eterogenea e speranzosa per il proprio futuro.

“Costanza e determinazione sono le parole chiave del TT STAGE – chiude Tatiana Tassara – che per il quarto anno consecutivo, con grande intraprendenza, ripropone il percorso di studio estivo. I ragazzi stanchi ma felici dopo giorni intensi di lezioni, finalmente hanno potuto far vedere a tutti i presenti alla open class conclusiva ciò che hanno appreso in questi giorni. Con tenacia si sono esercitati per molte ore nel corso della settimana con i maestri Kristian Ratevossian, Kostantin Karin, Elvis Nudo, Martin Nudo e Cristina Sarasso per migliorare la propria tecnica e per imparare variazioni e coreografie con le quali oggi hanno dato il meglio di sé. Dopo le foto ricordo, gli abbracci e lo scambio di indirizzi e mail, gli allievi si sono salutati con la promessa di rivedersi qui il prossimo anno.” Tutte le generazioni a confronto in questo lunghissimo luglio convengono sull’utilità di fatica e determinazione con l’esempio lampante di Martin ed Elvis Nudo davanti ai loro occhi. “Oggettivamente tutti ci guardano con la speranza di emulare le nostre esperienze – ammettono candidamente i due fratelli Nudo – e potenzialmente in giro per il mondo ce n’è per tutti davvero. Basta non fermarsi al primo ostacolo, infortunio, confine straniero etc etc. Noi siamo partiti da Milano e non abbiamo mai ceduto alla tentazione di arrenderci, neanche quando le cose non erano proprio come le gradivamo. Basti pensare alla lingua straniera, agli infortuni, alle differenti mentalità dei paesi non europei e tanti altri fattori che ti inducono a riflettere sul tuo futuro e finanche sul tuo presente. Abbiamo spiegato a caratteri cubitali che si deve credere in se stessi e lavorare con determinazione. Tutto qui”. Ad maiora ragazzi!