Turismo, gli stranieri che spendono di più? Tedeschi e Usa. Roma, Firenze, Venezia e Napoli le città preferite

Quali sono i visitatori stranieri che spendono di più durante il loro soggiorno in Italia? I dati elaborati questo mese da Ircm Ricerca e Sviluppo per conto di Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi per single, su fonte Banca d’Italia (marzo 2024), mostrano che in quanto a spesa complessiva in cima alla lista ci sono i turisti tedeschi, che nell’ultimo anno hanno speso nel nostro Paese un totale di 8 miliardi di euro (+5,1% rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemico). Dividendo questa cifra per il numero di pernottamenti, la spesa media per notte è di 124 euro. Ma sono in crescita anche i turisti statunitensi, che hanno registrato un forte aumento della spesa totalizzando 6,5 miliardi di euro (+17% rispetto all’anno pre-pandemico).

“La spesa media per notte degli statunitensi è molto alta, pari a 188,50 euro” osservano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it. Questo valore è superato solo dai visitatori giapponesi (263,90 euro), ma con una spesa totale molto inferiore (pari a 0,7 miliardi di euro) e dai turisti svizzeri (205,70 euro) con una spesa totale di 2,1 miliardi di euro. Al terzo posto si collocano quindi gli inglesi (4,6 miliardi di euro), seguiti a breve distanza dai francesi (4,4 miliardi) e poi ancora dagli spagnoli (2,5 miliardi), che però registrano il tasso maggiore di crescita (+45%) rispetto all’anno pre-pandemico. Seguono Austria (2,4 miliardi), Svizzera (2,1 miliardi), Canada (1,3 miliardi), Giappone (20,7 miliardi) e Russia (0,3 miliardi), che però registra la peggiore performance in assoluto con un -73,9% rispetto all’anno pre-pandemico.

Quali sono le città preferite dai turisti stranieri? Ammettendo risposte multiple, un sondaggio realizzato sempre da Ircm per conto di Vamonos-Vacanze.it rileva che sono le città d’arte a fare da traino: le città preferite sono Roma (75%), Firenze (69%) e Venezia (68%), ma anche da Napoli (65%), Pisa (51%) e Milano (50%). Tra le regioni scelte dagli stranieri per il periodo estivo troviamo invece sul podio Sicilia (60%), Puglia (59%), e Sardegna (57%). Poi seguono Campania (55%) con la sua Costiera Amalfitana e Lombardia (45%) con i suoi grandi laghi come quello di Como e quello di Garda. Insomma tutte le mete amatissime anche dagli italiani. A livello del turismo interno, secondo il tour operator si conferma infatti la tendenza a rimanere in Italia, scelta che riguarda il 56% dei vacanzieri, orientati prevalentemente su vacanze in Puglia (13% sul totale dei vacanzieri), Sicilia (11%) e Sardegna (10%), rispettivamente al secondo e terzo posto