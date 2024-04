Tv, Winx Club a Comicon Napoli: festa per i 20 anni delle fatine

Roma, 16 apr. (askanews) – Winx Club compie 20 anni. Il magico mondo del classico made in Italy, nato dal genio creativo di Iginio Straffi, verrà celebrato a Comicon Napoli dal 25 al 28 aprile con un programma di eventi esclusivi e uno stand interamente dedicato nel Padiglione Fumetto. Un’occasione per fan, visitatori e curiosi di immergersi nell’universo delle sei eroine. E proprio Iginio Straffi sarà ospite speciale del Festival Internazionale della Cultura Pop, anche quest’anno.

Il Padiglione Fumetto ospiterà l’area Winx Club, dove sarà allestita anche un’area photocall per trasformarsi nel proprio personaggio preferito, un corner dedicato a contenuti interattivi e un’area merchandising con prodotti esclusivi per celebrare il ventesimo anniversario. Ci sarà anche la mostra “Nel segno di Winx – 20 anni di magia” in cui i visitatori potranno addentrarsi in un percorso che li condurrà nel dietro le quinte della saga, dai primi bozzetti passando per tutte le tappe dello sviluppo del brand, con materiale inedito come i costumi delle trasformazioni delle sei protagoniste e i numerosi oggetti iconici che hanno contribuito a creare un universo magico.

Torna inoltre l’appuntamento con il Live Drawing, che quest’anno prevede la presenza di due character artist di Rainbow: Denis Agostinelli e Paolo Frattesi. Ci sarà la doppiatrice e content creator Arianna Craviotto con il suo format “Arianna fa le voci – Winx Club version”, che doppierà live le protagoniste della serie. Elisa Rosselli, storica voce ed autrice dei successi Winx, invece, farà ballare i presenti con le canzoni più iconiche.

Domenica 28 aprile sarà il turno del ‘Winx Celebration Show’: Iginio Straffi sarà sul palco per salutare i fan e sarà raggiunto da Elisa Rosselli, che insieme alla Rainbow Crew tornerà a far scatenare il pubblico con le note delle hit della serie. Con loro anche il ritorno di “Arianna fa le voci – Winx Club version” con Arianna Craviotto.

Sarà quindi proprio Iginio Straffi, fondatore Rainbow e creatore della serie animata, a calare il sipario sulle celebrazioni con un talk in cui racconterà al pubblico i 20 anni di Winx Club e l’evoluzione delle magiche eroine che in questi anni hanno portato, con Rainbow, l’orgoglio italiano in tutto il mondo. Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna, grazie ai valori quali amicizia, positività, generosità e impegno, di cui da sempre si fanno ambasciatrici, hanno accompagnato la crescita di diverse generazioni, diventando una realtà di portata internazionale. A seguire Iginio Straffi incontrerà i fan e firmerà autografi.

E tutti coloro che acquisteranno il biglietto per Comicon Napoli, avranno la possibilità di comprare due biglietti al prezzo di uno per l’ingresso a Mirabilandia in occasione dell’evento Winx Fairy Days (22-23 giugno) e trascorrere un weekend al parco divertimenti più grande d’Italia. Inoltre, in occasione di questa festa scatta l’ora di Winx Club Time su RaiPlay: la piattaforma streaming Rai, in collaborazione con Rai Kids regala a tutti un’offerta speciale. Dal 24 aprile saranno disponibili tutte le avventure delle fate più amate di sempre: le 8 stagioni della magica serie Winx Club (per un totale di 208 episodi) e i film Winx Club – Il Mistero degli Abissi, Winx Club – Il segreto del regno perduto, Winx Club – La fenice d’Ombra, Winx Club – Il destino di Bloom, Winx Club – Battaglia per Magix, Winx Club – La vendetta delle Trix.