Uzbekistan, al via la mostra “Italia Geniale”

E’ stata inaugurata oggi, presso la Casa della Fotografia di Tashkent, la mostra “Italia Geniale. Design Enables.Bellezza, originalità, creatività del design industriale apprezzato universalmente”, promossa dall’ambasciata d’Italia in Uzbekistan di cui l’Ambasciatore Agostini Pirro in collaborazione con la Casa della Fotografia, uno dei musei più importanti della capitale uzbeka. Presentata per la prima volta in occasione di Expo Dubai 2020 con il sostegno dei ministeri dello Sviluppo Economico e degli Esteri, la mostra accende i riflettori sull’invenzione, la creatività e il design che contraddistinguono il Made in Italy. La mostra suggerisce di non considerare il fruitore come semplice utilizzatore di oggetti e di considerarlo invece come una “persona” che esprime i propri talenti, capacità e potenzialità attraverso gli oggetti stessi. Tramite la selezione di oggetti iconici di design italiano, viene messo in risalto l’operato delle industrie italiane ed esaltata la creatività dei designer. La mostra valorizza anche il ricco patrimonio dei marchi e dei brevetti depositati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. In totale per l’esposizione sono stati selezionati 72 prodotti, tutti oggetti brevettati, in parte vincitori del prestigioso premio Compasso d’Oro o di menzioni d’onore, oppure ancora facenti parte della selezione ADI Index. La mostra, che si inserisce nell’attuale fase di notevole dinamismo delle relazioni italo-uzbeke a tutti i livelli, rimarrà aperta al pubblico fino al 4 gennaio 2024.