Regno Unito, l’Italia a Londra con il primo Consolato sostenibile

Il Consolato Generale d’Italia a Londra – il maggiore al mondo per dimensione anagrafica della comunità di connazionali servita – ha avviato un progetto sperimentale per diventare la prima sede consolare italiana allineata ai parametri ESG (Environmental, Social e Governance) dell’agenda 2030 dell’Onu per uno sviluppo sostenibile.

L’obiettivo è elaborare un modello di sostenibilità potenzialmente replicabile anche in altre sedi e uffici della Pubblica Amministrazione italiana. I modelli di adeguamento ai parametri di sostenibilità vengono generalmente applicati a realtà aziendali e d’impresa. L’idea innovativa partita da Londra è di verificare se – con i dovuti aggiustamenti – questi parametri possano adattarsi pure ad altri uffici pubblici: nello specifico, alle sedi estere. Utilizzando uno strumento digitale d’analisi elaborato dal gruppo italiano Tecno (specializzato in strategie di sostenibilità per oltre 3.600 piccole e medie imprese) è stato valutato l’attuale livello di sostenibilità del Consolato prendendo in esame tutti i criteri ESG. Criteri che comprendono sia aspetti relativi all’impatto ambientale (emissioni di Co2 o utilizzo di risorse biodegradabili), sia sociali (condizioni di lavoro, parità di genere, benessere degli impiegati), sia di organizzazione interna. Il Consolato ha raggiunto un allineamento del 63% rispetto alla media delle aziende ed enti privati che da molti anni tentano di adeguarsi ai parametri ESG. “Un esito di partenza incoraggiante – ha spiegato il Console Generale, Domenico Bellantone – che puntiamo a migliorare già dai prossimi mesi”.

A tal fine è stato elaborato un piano operativo ad hoc. Per ciascuna delle 3 dimensioni (sociale, ambientale e governance) sono state delineate “strategie operative che una volta implementate permetteranno d’avvicinarsi all’obiettivo di avere una sede pienamente sostenibile”, in linea con l’agenda 2030, e di garantire al meglio anche il benessere di utenti e personale impiegato.