Valentino Grant nuovo responsabile della Lega in Campania

L’europarlamentare Valentino Grant e’ il nuovo responsabile della Lega in Campania. Raccoglie il testimone del deputato Nicola Molteni. Lo annuncia la Lega in una nota. La deputata Pina Castiello entra a far parte della segreteria politica nazionale mentre il deputato Gianluca Cantalamessa e’ il nuovo responsabile del neonato Dipartimento AntiMafia del partito. “Grazie a Molteni e buon lavoro a Grant: l’obiettivo – dichiara il segretario federale del Carroccio Matteo Salvini – e’ crescere sempre di piu’, a partire dalle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno piu’ di 130 comuni campani tra cui Napoli, e capoluoghi di provincia come Benevento, Caserta e Salerno. La Lega continuera’ a rappresentare la voglia di cambiamento di questa splendida terra, dove contiamo numerose nuove adesioni anche di amministratori locali. Sono felice della classe dirigente campana, sempre piu’ importante nella Lega come dimostrano i nuovi ruoli di Castiello e Cantalamessa. Presto ci sara’ una riorganizzazione del partito a livello di province e citta’”.