Roma, 2 giu. (Adnkronos) – La destra cavalca le tensioni sociali? “Che la politica sfrutti le tensioni sociali non c’è dubbio, è il suo mestiere purtroppo. Noi dobbiamo lavorare per minimizzare queste tensioni, perché il disagio c’è davvero, bisogna far di tutto perché diminuisca”. Lo dice Romano Prodi, ospite di diMartedì su LA7.