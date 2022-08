A Ischia brucia il monte Epomeo, il pauroso incendio domato solo all’alba

E’ andato avanti fino alle 5 di oggi il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio di vaste proporzioni divampato ieri sera sull’isola d’Ischia nel comune di Forio. Le fiamme sono divampate nella zona di Panza, sul monte Epomeo, e col passare delle ore sospinte dal vento si sono spinte verso la zona del Ciglio. Sono andati a fuoco diversi ettari di macchia mediterranea in una zona gia’ in passato teatro di altri incendi estivi. Quello dei vigili del fuoco, coadiuvati da volontari locali, e’ stato un lavoro molto complesso vista l’impossibilita’ di utilizzare i Canadair di notte. Nessuna conseguenza per le persone ma si segnalano danni lievi ad alcune abitazioni ed alcuni vigneti sono stati distrutti dalle fiamme.