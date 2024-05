A Sorrento una serata in ricordo di Salve D’Esposito, il compositore della celebre “Anema e Core”

Domani, venerdì 3 maggio, alle ore 21, al teatro Tasso di Sorrento, andrà in scena uno spettacolo evento dedicato a Salve D’Esposito, celebre compositore e direttore d’orchestra, nato a Sorrento nel 1903. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sorrento, vedrà protagonisti Michele Maresca, autore, arrangiatore e pianista e Gabriele Iaconis per la direzione artistica, voce e chitarra. Lo spettacolo, presentato da Veronica Maya, prevede la partecipazione di numerosi musicisti, danzatori ed attori. Ospiti speciali Lauro Attardi, Gigi Cifarelli, Francesca Maresca, Lello Marino e Anna Pane.

Un racconto in canzoni, immagini e scene dell’universo artistico di Salve D’Esposito, il cui nome è indissolubilmente legato a quello della canzone napoletana. A lui si devono infatti le musiche di famosi brani, tra cui “Anema e Core”, “Me so ‘mbriacato ‘e sole”, “Padrone d”o mare”, “Casarella ‘e Pusitano”, e “‘E campane napoletane”.