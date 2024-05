Poesia e non poesia, Croce e la letteratura del XIX secolo: si presenta il saggio curato da Paolo D’Angelo

Martedì 7 maggio alle 15,30 nella sede delle Accademie (in via Mezzocannone 8 a Napoli) si presenta il volume di Benedetto Croce, Poesia e non poesia. Note sulla letteratura europea del secolo decimonono, a cura di Paolo D’Angelo (Edizione nazionale delle opere di Benedetto Croce. Bibliopolis 2023). Intervengono: Domenico Conte, Emma Giammattei, Andrea Mazzucchi. Sarà presente il curatore.

Promossa dall’Istituto italiano per gli studi storici e dalla casa editrice Bibliopolis, la presentazione ha il patrocinio dell’Accademia Pontaniana e della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti.

I saggi confluiti in “Poesia e non poesia” furono pensati inizialmente come appartenenti a un’opera di storia della cultura (e non solo di storia della poesia). Ecco come Croce presentava il primo di questi saggi, apparso inizialmente sulla Critica: “Nella penuria di nuovi libri da recensire fruttuosamente, ho pensato di togliere occasione da ristampe e studî, alcuni recenti alcuni di qualche anno addietro, per riesaminare i problemi critici che suscitano i principali scrittori, italiani e stranieri, del secolo decimonono”.

Formulando il proposito di dedicarsi soprattutto a lavori storici, e nell’impossibilità, a causa della guerra, di rivolgersi alla storiografia politica, scrive a Gentile “per ora sono costretto alla storia della poesia”.

Riguardo al titolo (che, come è noto, ha suscitato nel tempo critiche anche molto violente al “metodo” che sottenderebbe), va osservato che esso, letto nella compagine complessiva del pensiero crociano, non sta a indicare solo l’opposto della riuscita poetica, ossia l’impoetico, il brutto, ma anche l’altro dalla poesia, ovvero la riflessione teorica, o quanto sotto le spoglie della poesia si propone un’azione pratica.