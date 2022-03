Agritech 4.0 e nuove misure del PSR della Regione Campania, domani il meeting online con gli imprenditori del settore agroalimentare

“CNPA LAB: Innovazione, digitalizzazione ed Agritech 4.0. Trasformazione digitale e conoscenza del prossimo PSR (Piano di Sviluppo Regionale) della Regione Campania”, questo il titolo del meeting online in programma domani giovedì 24 marzo a partire dalle ore 18:00 e organizzato da “PIDMed” – progetto promosso dalla Camera di Commercio di Salerno con il programma Societing 4.0 dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con Fondazione Saccone, Banca Campania Centro, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Salerno.

L’incontro è un’occasione per approfondire le nuove misure previste dalla Regione Campania Camera di Commercio di Salerno nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale, lo strumento comunitario grazie al quale attraverso incentivi e finanziamenti agevolati è possibile sostenere e favorire la crescita del settore agricolo, l’incremento dell’occupazione e lo sviluppo delle aree rurali.

Al webinar, moderato da Giuseppe Alviggi giornalista e partner di Gruppo Stratego, interverranno Germana Di Falco, Coordinatrice Generale Comitato per la Nuova Programmazione Agricola (CNPA) dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, Alex Giordano Direttore scientifico PIDMed, Coordinatore gruppo tematico “Innovazione, Digitalizzazione, AKIS, nuova impresa” del Comitato per la Nuova Programmazione Agricola (CNPA), Marco Macinelli, Responsabile Crediti Agrari di Iccrea Banca SpA, Maurizio Camillo, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Salerno, Nicola Caputo, Assessore Agricoltura della Regione Campania, Giorgio Scala, presidente Fondazione Saccone.

Per partecipare al meeting: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_P6ZB3Dm2Rg6fZlpiq88kVg