Valentina Sanfelice di Bagnoli confermata amministratore unico della Flegrea Lavoro

“Ringrazio il sindaco Josi Della Ragione e il Comune di Bacoli per la fiducia, già in pista per uso sapiente dell’Intelligenza Artificiale nel settore” – così Valentina Sanfelice di Bagnoli, appena confermata per la seconda volta Amministratore Unico della Flegrea Lavoro Spa. Sarà alla guida dell’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli per il prossimo triennio.

Classe ’71, con un’esperienza decennale nel settore dei servizi pubblici essenziali, ricopre il ruolo di Amministratore Unico della partecipata dal 2021.

Sotto la sua guida l’azienda ha raggiunto nel mese di marzo 2024 la percentuale record di raccolta differenziata, pari a ben il 93%, rendendo Bacoli tra i comuni più virtuosi d’Italia. Lo dimostrano i numerosi premi assegnati all’amministrazione, tra i quali il prestigioso Premio Plastic Free, ottenuto per ben due anni consecutivi.

Un risultato che fa seguito ad una serie di azioni significative messe in campo dall’azienda che stanno contribuendo a migliorare notevolmente la qualità della raccolta differenziata. Come la decisione assunta dall’Amministratore Unico di raccogliere quindicinalmente il Secco Indifferenziato, scelta fortemente strategica che ha determinato una riduzione della quantità di indifferenziata da 3.500 tonnellate nel 2021 alle 1.200 del 2023, con un risparmio netto per le casse comunali di circa 450 mila euro.

Questa riduzione, insieme alla crescita delle altre frazioni differenziate, carta e plastica, ha non solo incrementato gli introiti per il Comune di Bacoli ma ha anche determinato una riduzione della prossima Tari cumulativamente del 15% nel 2024.

Gli obiettivi per il prossimo triennio sono quelli di migliorare ulteriormente i risultati sia in termini di decoro urbano che di raccolta differenziata, per valorizzare un’azienda che punta sempre più ad essere un modello in Italia in materia di gestione della cosa pubblica.

“I risultati raggiunti premiano l’impegno di personale e cittadini – commenta Valentina Sanfelice di Bagnoli, Amministratore Unico di Flegrea Lavoro S.p.A. – Per il prossimo triennio, partirò sicuramente dai risultati raggiunti, ma intendiamo puntare molto all’ulteriore miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti. Per questo abbiamo deciso di investire nell’intelligenza artificiale che ci consente di agire sulla semplificazione e la rapidità per risolvere i problemi degli utenti. Contribuirà al raggiungimento degli obiettivi, anche il trasferimento di Flegrea Lavoro, grazie all’approvazione del Puc, in un’area industriale molto più adeguata rispetto a quella attuale, che potrà rendere ancora più agevole per i cittadini usufruire dei numerosi servizi offerti”.