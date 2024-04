Comicon Napoli, potenziati i collegamenti ferroviari: arriva il treno livreato “The Legend of Zelda” di Nintendo

“Anche quest’anno abbiamo rinnovato l’accordo con il Comicon, ormai sono anni che lo facciamo. La manifestazione ricade sempre nel ponte tra il 25 aprile e il primo maggio, quindi come Trenitalia abbiamo potenziato tutti i collegamenti ferroviari, in particolar modo sulla linea metropolitana 2 che collega con Fuorigrotta, ma abbiamo rinforzato anche i servizi regionali da tutte le province della Campania”. Lo ha detto il direttore regione di Trenitalia Campania, Mario Cuoco intervenendo alla presentazione del treno Rock livreato “The Legend of Zelda” di Nintendo.

“Comicon – ha aggiunto Cuoco – è un evento molto sentito, ieri abbiamo avuto numeri importanti, fortunatamente non ci sono state difficoltà nello svolgimento del servizio, questo a dimostrazione del grande potenziamento del servizio ferroviario che avviene anche grazie al rinnovo del parco ferroviario. Questo è uno dei treni acquistati dalla Regione Campania con Trenitalia, è previsto un potenziamento di circa 25 convogli di tipo Rock, è stato inoltre rinnovato anche tutto il parco rotabile della linea metropolitana 2, quest’anno tutti i viaggiatori hanno potuto usufruire dei nuovi treni Pop che utilizziamo sulla linea 2”.

“Attualmente – ha concluso Cuoco – abbiamo mediamente ogni sette minuti un convoglio che parte verso Campi Flegrei, per il Comicon abbiamo potenziato le corse nelle fasce orarie di apertura e scendiamo anche a cinque minuti, con servizi straordinari che abbiamo concordato con la Regione Campania, anche su richiesta del Comune di Napoli. Mettiamo in campo tutte le nostre forze perché oltre a fare più treni abbiamo potenziato anche la capacità dei convogli”.