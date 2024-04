Bahrein, inizia il lavoro del nuovo ambasciatore italiano

Andrea Catalano è da metà marzo 2023, il nuovo Ambasciatore d’Italia a Manama. “Lavorerò con passione e determinazione, insieme alle autorità bahreinite e alla squadra dell’Ambasciata, – scrive il neo Ambasciatore – per il consolidamento delle relazioni bilaterali, degli scambi commerciali e della sicurezza dei nostri mari, la cui importanza accomuna la storia, il presente e il futuro dei nostri due Paesi e dei nostri Popoli”. Andrea Catalano è nato a Washington D.C. il 2 marzo 1972. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1997, accede alla carriera diplomatica presso il Ministero degli Affari Esteri italiano nel 2000, prestando servizio presso la sede centrale a Roma fino al 2004. E’ Funzionario Politico presso l’Ambasciata d’Italia al Cairo (Egitto) dal 2004 al 2008 e Capo della Sezione Economica presso l’Ambasciata d’Italia a Tripoli (Libia) dal 2008 al 2011. Partecipa al coordinamento dell’evacuazione di centinaia di cittadini italiani e di paesi terzi dalla Libia fino alla sospensione delle attività dell’Ambasciata il 18 marzo 2011. Dirige la missione per riaprire l’Ambasciata a Tripoli il 1° settembre 2011.

Vice Capo dell’Ufficio per il Maghreb presso il Dipartimento per gli Affari Politici del Ministero degli Affari Esteri dal 2011 al 2014, responsabile del dossier libico. Capo ad interim dell’Ufficio per il Maghreb presso il Dipartimento degli affari politici feb.-lug. 2014. Senior Counselor presso l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C., dal 30 luglio 2014 al 31 agosto 2018 con diversi incarichi (Affari Esteri e Sicurezza, in particolare Libia e MENA, Stampa e Informazione e Affari Congressuali). Da settembre 2018 a luglio 2021 è Capo dell’Ufficio per il Maghreb presso il Dipartimento per gli Affari Politici presso la sede del MAECI. Dal 3 settembre 2021 è Capo della Sezione Politica dell’Ambasciata d’Italia a Washington D.C. Da marzo 2024, è Ambasciatore d’Italia in Bahrein. (Inform)