Efficienza energetica degli edifici, Graded a Dubai per il seminario annuale dell’ASHRAE

Ieri Graded , società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, con l’ingegnere Giada Boudekji della Branch Dubai, ha partecipato al seminario annuale dell’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), organizzazione che raggruppa professionisti da tutto il mondo, specializzati nella progettazione e nella costruzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento dell’aria e refrigerazione. L’associazione promuove ricerche scientifiche con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria interna degli edifici e l’efficientamento energetico. L’evento, tenutosi presso il RIT University di Dubai, è stato una opportunità per indagare sulle nuove tecnologie e gli step futuri da compiere nella direzione di uno sviluppo sostenibile e per creare network e connessioni.