Biogem, premiata in Campidoglio la ricerca sull’invecchiamento ovarico: riconoscimento a Marco Colella

Ricerca Biogem sull’invecchiamento ovarico premiata in Campidoglio. Il riconoscimento, assegnato dall’associazione culturale Liber, in collaborazione con la casa editrice Rde, fondata da Riccardo Dell’Anna, è andato, tra gli altri, a Marco Colella, all’epoca dello studio PhD student presso l’Istituto arianese e attualmente ricercatore presso l’Università di Roma Tor Vergata. Il giovane studioso irpino, allievo della professoressa Concetta Ambrosino, responsabile del laboratorio Geni e Ambiente di Biogem, entra, quindi, a far parte dei “Recti Eques”, i cosiddetti “Cavalieri del bene” italiani, ovvero i soggetti che, a vario titolo (ricercatori, imprese, istituzioni, enti, Terzo Settore, cittadini), si sono distinti nella tutela e nella promozione della salute.

L’evento, condotto dalla giornalista Alda D’Eusanio, si è svolto nella Protomoteca del Campidoglio, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ha goduto di numerosi e importanti patrocini istituzionali, a cominciare da quello del Ministero della Salute.

“Il premio ricevuto – ha sottolineato Marco Colella – è stato assegnato da un prestigioso Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal professore Francesco Cognetti’’. “Una circostanza – ha chiosato lo stesso Colella – che mi riempie di orgoglio e che mi consente di esprimere la mia sentita gratitudine nei confronti dell’intera comunità di Biogem e dell’Irpinia tutta, miei trampolini di lancio verso il mondo della ricerca traslazionale”.