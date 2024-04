Al via Comicon Napoli, boom di presenze alla Mostra d’Oltremare: oggi focus su Tolkien

Al via Comicon Napoli, l’International Pop Culture Festival giunto alla 24esima edizione ed in programma alla Mostra d’Oltremare fino al 28 aprile.

Oggi (ore 13-14, sala Dino De Matteo) lo scrittore John Ronald Reuel Tolkien sarà al centro del dibattito “Tolkien: altre menti e altre mani”. Le opere dell’autore del “Signore degli Anelli” e de “Lo hobbit”, che lo hanno reso uno degli autori più letti al mondo, hanno ispirato artisti, scrittori, musicisti. Per questo non poteva mancare il settore del fumetto. Diverse le parodie e gli adattamenti ispirati alle storie della Terra di Mezzo, così come i tributi e gli omaggi presenti nelle strisce più celebri, tra cui Capitan America, Tex, Dylan Dog, Zagor e Topolino. Lo stesso Tolkien è stato protagonista di storie e fumetti. Si tratta di un appuntamento per scoprire le “altre menti e altre mani” che hanno continuato a dar vita al mondo tolkieniano, insieme ad Oronzo Cilli, curatore della mostra promossa dal MiC “Tolkien. Uomo, Professore, Autore”, aperta fino al 2 luglio 2024 al Palazzo Reale di Napoli, ad Antonio Arzilli e al fumettista Disney Fabio Celoni, moderati da Davide Gazzillo.A un evento destinato a un pubblico prevalentemente giovane, inoltre, il MiC porterà due iniziative che rendono la cultura accessibile e coinvolgente per i ragazzi. Nello stand istituzionale al padiglione 1 i visitatori riceveranno informazioni dettagliate sui progetti “Carta della Cultura e Carta del Merito” e “Fumetti nei Musei”.