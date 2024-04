Ambiente, tornano le Giornate delle Oasi WWF: 110 eventi in 5 weekend

Tornano le Giornate delle Oasi del WWF, rinnovate e ancora più ricche. Quest’anno infatti sono ben cinque i weekend con circa 110 eventi e aperture straordinarie per immergersi nella natura d’Italia: un vero e proprio Mese delle Oasi. Dalla storica Burano in Toscana, la prima, nata nel lontano 1967, alle Saline di Trapani, dove convivono conservazione e produzione con metodi tradizionali del sale, dai boschi della Valtrigona in Trentino all’Area Marina Protetta di Miramare a Trieste. Dal 25 aprile al 26 maggio eventi e appuntamenti in tutta Italia.

Sono tutti luoghi di difesa e promozione del valore natura in cui scoprire la storia delle specie simbolo come lontra, cervo sardo, orso bruno marsicano, salvate grazie allo sforzo collettivo avviato dal WWF da oltre 50 anni. “Si potrà fare un ‘bagno’ di foresta (forest bathing) tra gli abeti alpini, una passeggiata al tramonto sulle saline costiere, scoprire animali affascinanti grazie alla guida di esperti. Sono tante – sottolinea ancora la nota del WWF – le esperienze da vivere grazie alle aperture straordinarie organizzate nelle 100 Oasi sparse in tutta Italia tra boschi, laghi, coste selvagge, praterie fiorite, fiumi, vallate e montagne”. “E poiché la difesa della biodiversità non si ferma mai, il WWF, nel corso del mese Oasi, lancerà una raccolta fondi straordinaria per proteggere la popolazione di una specie simbolo e unica nel mondo, l’orso bruno marsicano, di cui rimangono appena 50-60 individui nel centro Italia”.