Ansaldo Energia e il ministro Urso insieme per firmare un accordo in Azerbaijan

Inizia domani 12 febbraio la missione in Azerbaigian del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Incontra il presidente della Repubblica azerbaigiano Ilham Aliyev e i ministri dell’Energia, Parviz Shahbazov, degli Esteri, Jeyhun Bayramov, e dell’Economia, Mikail Jabbarov. L’Azerbaigian e l’Italia hanno rapporti eccellenti, fondati su una Dichiarazione sul partenariato strategico multidimensionale del 2020. Baku riveste un ruolo strategico per l’Italia quale fornitore energetico, non solo con il petrolio ma con il Tap anche per le forniture di gas. I rapporti economici e commerciali tra i due Paesi stanno attraversando una fase di espansione. Nel 2022 l’Italia, assorbendo il 50 per cento circa del totale delle esportazioni azerbaigiane, conferma la sua posizione di primo cliente del Paese. Sul fronte delle forniture, con una quota del 2,3 per cento, è il nono cliente dell’Azerbaigian. Proprio durante la missione a Baku c’è la firma da parte di Ansaldo Energia e Azerenenerji di un importante contratto.