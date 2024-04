Apertura positiva per le Borse europee nonostante attacco Iran

Milano, 15 apr. (askanews) – Apertura in territorio positivo per le Borse europee, con gli operatori che restano alla finestra in attesa di capire gli sviluppi della situazione in Medio Oriente dopo l’attacco dell’Iran a Israele di sabato notte. La questione “può dirsi conclusa”, ha detto Teheran dopo l’attacco essenzialmente dimostrativo, che non ha causato vittime. In avvio, a Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,6%, a Parigi il Cac40 lo 0,5%, a Francoforte il Dax lo 0,7%.

Anche se sembrano per il momento allontanarsi i timori di una guerra più ampia, la volatilità sui mercati resta alta in attesa di possibili future ritorsioni israeliane.