Arabia Saudita, piena disponibilità ad aiutare l’Italia

L’Ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma , di cui S.E. Faisal Bin Sattam Bin Abdulaziz Al Saud , è vicina alla popolazione italiana in questo momento di emergenza sanitaria causata dalla pandemia globale di Covid-19. Tutto il corpo diplomatico si unisce, con spirito di piena fiducia, allo straordinario impegno dei cittadini italiani nel rispetto delle regole per il superamento di questo momento difficile. L’Ambasciata ha ritenuto importante aderire alla campagna #andràtuttobene, esponendo sulle facciate del proprio edificio di rappresentanza, questo messaggio di incoraggiamento che ha portato un clima di fiducia e positiva unione in tutto il paese. Quest’iniziativa segue di pochi giorni l’illuminazione con i colori della bandiera italiana del Mamlaka Tower di Riad, l’edificio simbolo della capitale saudita. Un gesto simbolico per sottolineare la stretta vicinanza e la solidarietà del Regno all’Italia, che ha assunto un ruolo di guida nella gestione e nella lotta di questa pandemia globale.