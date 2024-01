Arte orafa e Made in Italy: Eccellenze in digitale

Internet rappresenta per le aziende di ogni settore e dimensione il modo più veloce per far conoscere i propri prodotti, anche di nicchia, al vasto mondo degli utenti, potenziali clienti, sparsi nel mondo. Recenti studi hanno dimostrato che circa il 40% del fatturato da export delle imprese di medie dimensioni attive online è realizzato grazie alla “rete”.

Partendo da tali consapevolezze, nasce “Made in Italy: Eccellenze in digitale”, il progetto promosso da Google in collaborazione con Unioncamere, che attraverso immagini, video, documenti racconta storie, tradizioni, competenze e pezzi di Italia. Tra gli obiettivi del progetto, favorire la digitalizzazione delle imprese italiane e del Made in Italy, puntando ad accrescere la conoscenza nei mercati esteri delle nostre realtà produttive e delle eccellenze locali, promuovendone peculiarità e potenzialità.

Un percorso nato per implementare in modo innovativo lo sviluppo delle aziende, la promozione delle eccellenze, ma anche tramandare prodotti e mestieri, molto spesso dimenticati, sebbene unici nel loro genere.

Uno degli ultimi appuntamenti del progetto si è tenuto lo scorso 24 marzo a Napoli nella sala Parlamentino della Camera di Commercio e l’iniziativa, denominata DigitalCamp, ha visto la partecipazione diretta di alcune imprese seguite in questi mesi da Google per rafforzare la presenza online e favorire lo sbarco sui mercati internazionali.

A rappresentare l’arte orafa partenopea, il giovane Vincenzo Caruso, alla quarta generazione dell’attività di famiglia, la Gioielleria Caruso, da circa 50 anni presente al Borgo Orefici ed esempio di azienda che punta su tradizione e innovazione, anche attraverso internet ritenuto strumento indispensabile di comunicazione con il mondo.

Riportiamo di seguito l’intervista rilasciata da Caruso nel corso dell’evento alla Camera di Commercio di Napoli.

Perché l’azienda ha ritenuto che investire sul web sia importante per il proprio business?

Grazie all’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione, quali video, foto e blog, l’azienda è stata capace di comunicare in maniera più efficace quelle che sono le caratteristiche di un gioiello Made in Italy realizzato a mano. Tutto ciò ci consente di consolidare i clienti già appassionati e di coinvolgere chi non conosce il nostro operato. Un’opportunità in più, competitiva e innovativa. La possibilità di raggiungere chiunque, ovunque esso si trovi, è davvero vantaggiosa per la nostra attività commerciale ma soprattutto soddisfacente.

Come l’azienda si è promossa nel web?

Attraverso il sito Internet e-commerce ed i canali social in continuo aggiornamento. Ma ancor più utilizzando strumenti di promozione e di monitoraggio online, che hanno incrementato le visite del nostro sito. Tutte queste attività hanno contribuito a introdurre e ad accrescere il numero di visitatori e dei potenziali clienti, dando loro la possibilità di acquistare il prodotto desiderato con garanzia di qualità e convenienza. Tutto ciò chiaramente offrendo un prezzo competitivo grazie alle potenzialità offerte dal web.

Quanto è presente l’azienda sui canali social e perché li ritiene utili?

La passione è di certo l’anima del commercio. In questo decennio nonostante la crisi economica che ha coinvolto il mondo dell’imprenditoria in ogni settore, consiglio a chiunque voglia intraprendere un’attività commerciale di non mollare, di resistere, di perseverare nelle proprie scelte e di inseguire i propri sogni, ma soprattutto di investire nell’innovazione. Il nostro obbiettivo sarà quello di crescere migliorando il nostro e-commerce in base all’esigenze richieste dal mercato e di abbracciare l’idea di realizzare una campagna pubblicitaria tramite web e social network.

In definitiva, in che modo il web ha aiutato la sua azienda a crescere?

Crediamo nella concreta possibilità di crescita attraverso l’utilizzo di un e-commerce, non solo per consolidare la nostra immagine sul mercato nazionale e internazionale, ma anche per incrementare il fatturato aziendale. Il nostro e-commerce dà l’opportunità a chiunque sieda davanti a un pc di poter ordinare un gioiello personalizzandolo secondo richieste specifiche. Insomma diamo l’opportunità a chiunque di realizzare i propri desideri con qualche semplice ‘click’.