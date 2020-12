Atitech, mensa per famiglie bisognose. Gianni Lettieri: Pasti caldi fino al 6 gennaio con Fratelli La Bufala e Larsec

Da oggi e fino al 6 gennaio 2021, a Capodichino apre la mensa di Atitech per le persone bisognose. Con il supporto della professionalità dei cuochi di Fratelli La Bufala e dell’associazione Larsec, verranno consegnati 150 pasti caldi al giorno a 50 famiglie dell’area di Secondigliano, di San Pietro a Patierno e del Rione Sanità.

“In un momento storico come quello che stiamo vivendo penso che ognuno dovrebbe fare ciò che può, nel proprio piccolo o con maggiori mezzi. Ogni persona dovrebbe avere un pensiero per gli altri – dice Gianni Lettieri, presidente di Atitech -. Ho, quindi, deciso di riaprire la mensa aziendale, realizzando ciò che da qualche tempo era un mio desiderio: utilizzarla a vantaggio dei cittadini della zona meno fortunati. Stiamo già collaborando con l’associazione Larsec (laboratorio di riscossa secondiglianese) per aiutare le famiglie del quartiere: in questo caso abbiamo organizzato una catena di solidarietà per il prelievo e la distribuzione dei pasti (è previsto un menù diverso ogni giorno) che verranno serviti ancora caldi grazie al contributo di tanti volontari dell’associazione”.