Banca Sistema al fianco di Nefrocenter per il finanziamento di 6 centri dialisi in Campania

Banca Sistema sostiene NefroCenter, primario gruppo privato italiano specializzato nel settore della nefrologia, dialisi e diabetologia, con l’erogazione di un nuovo finanziamento chirografario MCC da 1,5 milioni di euro che si aggiunge a quello di pari importo già erogato nel 2021 e all’acquisto prosoluto di crediti sanitari verso le ASL campane per un valore di circa 10 milioni di euro/anno. Con questa operazione, La Divisione Factoring di Banca Sistema rafforza ulteriormente la sua presenza nel settore sanità in Campania e consolida il suo servizio a fianco del Gruppo NefroCenter – ‘Dialisi Sanità’ per il finanziamento di 6 centri di dialisi in regione.

NefroCenter è attivo con 40 centri anche nei settori della cardiologia, neurologia, riabilitazione, terapia iperbarica, della diagnostica per immagini e di laboratorio e, con l’acquisizione dell’industria farmaceutica LA.FA.RE, nel settore pharma. I servizi sono erogati attraverso il Servizio Sanitario Nazionale e garantiscono ai pazienti una vasta gamma di prestazioni offerte da professionisti di comprovata esperienza. Dal 2016 il gruppo ha inoltre avviato importanti progetti di ricerca in collaborazione con le Università Federico II e Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e con l’Università La Sapienza di Roma, fondando NefroCenter Reasearch.

“Il finanziamento erogato e il servizio integrato, operazioni factoring e chirografarie, fornito a NefroCenter dalla nostra filiale regione Campania, si inserisce nel costante presidio delle esigenze dei clienti sul territorio della Divisione Factoring del Gruppo Banca Sistema che non si è mai interrotto nel corso della pandemia e che anzi si è consolidato sostenendo il circolante e finanziando la crescita di grandi e piccole e medie imprese Con questa operazione si raffarza ulteriormente la presenza di Banca Sistema nel settore sanitario campano, in cui operiamo da anni.” ha commentato Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema.