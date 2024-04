Bce, Panetta: Agisca con tempismo, piccoli tagli ai tassi aiuterebbero la domanda

Per minimizzare i rischi che la politica monetaria diventi troppo restrittiva è “di fondamentale importanza che la Bce agisca con tempismo”, tenendo in considerazione che “piccoli tagli ai tassi” aiuterebbero la domanda e potrebbero essere messi in pausa se si ripresentasse l’inflazione: lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta alla conferenza Bce sulle sfide della politica monetaria. La Bce, ha spiegato, dovrà agire sulla basa di tre considerazioni. Primo, occorre guardare al contesto che vede “modeste prospettive di crescita ed elevata incertezza politica”. Secondo, “governare la politica monetaria è come governare una petroliera, e se il timoniere (o la timoniera) non agisce con largo anticipo, si schiantano in porto”. Terzo, un’azione tempestiva consentirebbe alla Bce “di muoversi con passi piccoli e progressivi. Piccoli tagli contrasterebbero la domanda debole e potrebbero essere messi in pausa senza costi se dovessero manifestarsi shock inflattivi lungo il percorso”, ha spiegato Panetta.