Benevento, rubinetti a secco per due giorni in città e nella provincia per i lavori dell’Alta Velocità

Rubinetti a secco per due giorni a Benevento città e in diversi comuni della provincia a causa dei lavori della nuova linea dell’Alta Velocità Napoli – Bari. Dalle ore 16 di giovedì e fino alle ore 16 di sabato prossimo niente acqua in numerose zone della città e della provincia, come Melizzano, Ponte, Torrecuso e Castelvenere. La Gesesa SpA per attenuare i disagi derivanti dall’interruzione idrica ha predisposto un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile. Il sindaco del capoluogo sannita Clemente Mastella ha poi disposto con una ordinanza sindacale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, interessate dall’interruzione del servizio idrico per il 5 aprile e 6 aprile prossimo.