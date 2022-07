Calcio, bagno di folla per Osimhen a Dimaro. Sirene inglesi per Koulibaly, se parte Napoli su Lacroix o Kim

A Dimaro Folgarida, sede del ritiro del Napoli, è arrivato, acclamato dai tifosi azzurri, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano si è unito al gruppo ieri sera e da oggi inizia la preparazione in vista della stagione 2022-2023. Per lui questa mattina bagno di folla. Sirene inglesi per Koulibaly. Infatti il senegalese del Napoli sarebbe in procinto di passare al Chelsea, che punta su di lui avendo capito che De Ligt ha scelto la Bundesliga. Il procuratore del giocatore Fali Ramadani avrebbe raggiunto l’accordo con la nuova proprietà americana del Chelsea, a 9 milioni di euro per 4 anni e per questo ha presentato al Napoli un’offerta, da parte dei Blues londinesi, che si avvicina ai 40 milioni di euro chiesti da Aurelio De Laurentiis. In caso di addio al difensore di cui Spalletti non vorrebbe mai privarsi, il Napoli andrebbe su Maxence Lacroix, 22enne francese della Guadalupa che gioca in Germania nel Wolfsburg. L’alternativa è il sudcoreano Kim Min-Jae, classe ’96 che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro e al Fenerbahce percepisce uno stipendio di 2 milioni a stagione.