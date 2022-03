Calcio Napoli, Spalletti: Il tempo delle parole è finito

“Il tempo delle parole è finito. La partita di domani ci darà una risposta chiara perché una sconfitta potrebbe essere fatale”. Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa non nasconde che dall’esito della gara di domani a Verona dipenderà il futuro in questa stagione della sua squadra. “Sarà una partita – dice il tecnico – molto onesta perché saremo lì con le nostre responsabilità, con il nostro talento, con i nostri timori. E anche il risultato sarà onesto perché ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri”.

“Tutto – conclude Spalletti – è racchiuso in quello che vogliamo farne delle nostre vite calcistiche, delle nostre carriere nel senso che la partita di domani ci dirà molto su quello che sarà il nostro finale di campionato”.