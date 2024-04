Un rigore per parte al Maradona questo pomeriggio per Napoli e Roma, in una gara in cui i padroni di casa avrebbero meritato di più, dopo un primo tempo passato quasi totalmente nell’area di rigore avversaria. Al rigore di Osimhen all’84esimo per il momentaneo vantaggio del 2-1 ha infatti risposto il subentrato Abraham appena 4 minuti dopo, facendo naufragare di fatto le speranze di gloria degli azzurri. Un pareggio che non smuove la classifica e lascia con l’amaro in bocca i campioni d’Italia.