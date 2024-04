Campi Flegrei, la più forte scossa degli ultimi 40 anni. Il sindaco di Bacoli: serve un sisma bonus

– “E’ stata la più forte scossa bradisismica in mare degli ultimi 40 anni nell’area dei Campi Flegrei”. Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, a proposito della scossa registrata stanotte di 3.9 di magnitudo localizzata nel golfo di Pozzuoli, tra Pozzuoli e Bacoli. “C’è la necessità di completare la legge nazionale sul bradisismo, serve un sisma Bonus, stiamo effettuando dei controlli sul patrimonio edilizio e laddove ci siano interventi antisismici su fabbricati poi servono gli strumenti economici per i cittadini per realizzarli. Sennò è come dire a una persona che è ammalata, senza dargli la cura”. Il sindaco di Bacoli ha aggiunto che “il centro operativo comunale è attivo da stamattina, ci stiamo attivando per eventuali danni, sono caduti calcinacci e ci sono crepe in alcune abitazioni, ci saranno anche interventi di controllo nelle scuole e ho emanato anche ordinanze di divieto di circolazione di barche di grosse dimensioni sul nostro territorio”.