Eclipse-Sannio Valley: Così promuoveremo la crescita del territorio e lo sviluppo del web in ambiente no code

Eclipse Srl, digital agency che si occupa di creare soluzioni web in ambiente no code, e Sannio Valley (Aps), associazione dedita alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Sannio e delle aree interne, annunciano un accordo di partenariato che ha per obiettivo, si legge in una nota “lo sviluppo imprenditoriale e la crescita economica nei nostri territori e non solo, con un particolare focus sullo sviluppo web in ambiente no code”.

Eclipse Srl, pioniera nello sviluppo di soluzioni no code, e Sannio Valley hanno individuato alcune attività comuni per promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze nel campo dello sviluppo web. “Queste attività – prosegue la nota – includono workshop, corsi di formazione e iniziative di sensibilizzazione volte a fornire agli imprenditori e agli sviluppatori locali le competenze necessarie per creare e gestire applicazioni web senza dover scrivere codice. La prima attività riguarderà proprio il sito di Sannio Valley che, con il supporto di Eclipse, verrà implementato in ambiente no code”.

Attraverso questa partnership, Eclipse Srl “si impegna a fornire supporto tecnico, consulenza e risorse finanziarie per sostenere le iniziative promosse dall’Associazione Sannio Valley. Inoltre metterà a disposizione la propria esperienza e le proprie risorse per supportare progetti pilota e iniziative di sviluppo tecnologico nel territorio sannita”.

Dall’altra parte, Sannio Valley fornirà “un contesto ideale per testare e implementare soluzioni tecnologiche innovative sviluppate da Eclipse Srl, facilitando l’accesso alle risorse locali, alle reti di imprenditori e alle opportunità di finanziamento per le startup e le PMI del territorio”.

I commenti

“Condividiamo appieno il Manifesto di Sannio Valley e crediamo fortemente nel potere del networking, soprattutto per un territorio come il nostro, dove anche piccole realtà come Eclipse possono esprimere un altissimo potenziale di innovazione, soprattutto se scelgono di condividere le proprie esperienze e competenze” dichiara Tullio Luongo, Ceo e co-founder di Eclipse Srl. Carlo Mazzone, presidente di Sannio Valley, esprime tutta la sua “soddisfazione per un accordo che si inquadra in un ambito tecnologico assolutamente all’avanguardia realizzato da talenti sanniti che hanno una visione di sviluppo di livello internazionale”.