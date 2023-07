di Michela Russo

Entra nel vivo il “Carditello Festival”. Sabato primo luglio, presso il Real Sito di Carditello (Caserta), ha preso il via l’evento annuale che vede come protagonista il mondo dello spettacolo in tutte le sue forme. Teatro e musica formano un lungo programma che si protrarrà fino alla fine di luglio, con eventi settimanali per ogni tipo di pubblico. Dopo il successo dello scorso anno, quando sono saliti sul palco di Carditello artisti come Elisa o Edoardo De Crescenzo, si pronostica un pubblico ancora più ampio per tour come quelli di Damien Rice o Venditti e De Gregori.

Maddaloni: Così esaltiamo il binomio cultura e turismo

“Una manifestazione fortemente voluta dal nuovo Consiglio di amministrazione – spiega il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni – per ribadire la vitalità di questa straordinaria residenza reale, che intendiamo inserire sempre di più nel sistema dei siti borbonici da valorizzare e visitare in Campania e, in particolare, nella provincia di Caserta. Stiamo lavorando alacremente per promuovere e tutelare l’identità del territorio, rilanciando le antiche funzioni agricole del Real Sito ed esaltando il binomio cultura e turismo, che può rappresentare un importante asset economico per il futuro. Carditello ha tutte le potenzialità per affermarsi come location ideale per la grande musica, puntando anche su prodotti tipici ed eventi per famiglie, nel segno dell’ecoturismo, della sostenibilità e dell’inclusione sociale”.

Gli appuntamenti: un luglio pieno di musica

Ha aperto le danze “Carditello”, uno spettacolo gratuito dedicato alla rinascita dell’omonimo sito ospitante: i testi di Corrado Delia e la voce di Mario Incudine raccontano il passato travagliato della reggia, tra cronaca e cultura.

Proseguendo durante la settimana, mercoledì 5 luglio la Fondazione ospiterà Damien Rice, cantautore e polistrumentista irlandese, che dopo aver calcato i palchi di Sanremo, Glastonbury e Austin City Limits, durante questo mese si sta dedicando ad un tour interamente italiano.

Venerdì 7 luglio dirigerà lo storytelling-concert “La Milonga Del Fútbol” Federico Buffa, commentatore sportivo di Sky Sport che narrerà le imprese dei protagonisti mancini del calcio argentino, accompagnato da Alessandro Nidi al piano e Mascia Foschi al canto.

Termina la settimana Gino Rivieccio (9 luglio) con “Rimettetevi Comodi”, ripercorrendo i momenti più importanti della sua carriera accompagnato da un gruppo musicale: Federica Avallone e la Minale Big Band.

Rispettivamente il 14 e il 18 luglio saranno messe in scena le esibizioni di Massimo Ranieri, che dopo il Festival di Sanremo presenta il suo spettacolo “Tutti i sogni ancora in Volo”, ed Enrico Ruggeri, in concerto in seguito all’uscita del suo nuovo lavoro “La Rivoluzione”.

Il 22 luglio invece un duo ruberà la scena, con un format innovativo “La verità, vi prego, sull’amore”, una storia completamente infusa nell’amore in tutte le sue forme, proposta da Stefano Massini e Luca Barbarossa.

Chiudono Antonello Venditti e Francesco De Gregori il 27 luglio con il loro “Tour 2023”, a seguito del tutto esaurito registrato con la tournée dell’anno scorso, porteranno sul palco uno spettacolo innovativo e caratterizzato da brani che hanno fatto la storia della musica; saranno accompagnati da un gruppo di oltre dieci musicisti, collaboratori di vecchia data di entrambi gli artisti.

Un “Villaggio del gusto” a km zero

Per di più, caratteristica fondamentale del “Carditello Festival” è sicuramente il servizio di ristoro, quest’anno intitolato “Villaggio del gusto”, che presenta prodotti a chilometro zero, tra carne, latticini, primi piatti, dolci e tanto altro. Tra le aziende principali troviamo chi si occupa del vino (Vigne Chigi e Cantine Magliulo), gli addetti ai forni (DresSapore, Domenico Fioretti e Simone Fortunato), fattorie e caseifici (Ettore Ferrito e Franzese), pasticcerie e dolci (Davide Botti e Artespressa), varie aziende agricole locali e infine per ultima, ma non per importanza, la cooperativa sociale Terra Felix.

Il Carditello Festival 2023 ha tutti i requisiti per marcare un punto importante nella storia del sito e nella cultura della nostra regione Campania, il presidente della fondazione Maurizio Maddaloni e il direttore artistico Antonello De Nicola hanno spiegato quanto sono investiti nella sfida che rappresenta questa edizione, ed il pubblico è molto curioso di scoprire le emozioni che ci potrà regalare.