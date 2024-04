Carlo di Borbone, cittadinanza onoraria a Gaeta

E’ stata conferita al Principe Carlo di Borbone la cittadinanza onoraria di Gaeta. Nel corso DI una solenne cerimonia svoltasi in sala consiliare, il Sindaco Cristian Leccese ha consegnato la pergamena di cittadino onorario di Gaeta a SAR il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, in esecuzione della volontà del Consiglio comunale (delibera consiliare n. 68 del 23 ottobre 2023). “Il primo cittadino Leccese – si legge sul sito del Comune di Gaeta – ha elogiato l’impegno di Sua Altezza nel favorire lo sviluppo culturale e storico della città, sottolineando il rapporto di rispetto e affetto che lega il Principe alla comunità locale, in linea con la tradizione della sua famiglia”. Il Sindaco di Gaeta ha dichiarato: “È con immenso onore che conferiamo oggi questo prestigioso riconoscimento a Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone. La nostra città vanta un rapporto storico con la dinastia dei Borbone, testimoniato da monumenti, opere civili e religiose, urbanistiche e militari volute dai Sovrani borbonici, che tuttora adornano la Città e appartengono alla comune memoria dell’Italia meridionale. Accogliamo il Principe Carlo come membro onorario di Gaeta, confidando che la sua presenza continui a favorire il nostro sviluppo culturale e turistico”.